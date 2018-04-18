В районе Челябинской области объявили вакцинацию из-за вспышки менингита

Студентам и детям до восьми лет в Каслинском районе Челябинской области поставят прививки от менингококковой инфекции. Таким образом специалисты Роспотребнадзора намерены остановить эпидемию менингита.

— В 2017 году впервые после 13-летнего отсутствия в Каслинском районе зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции, — сообщил главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов . — На долю района пришлось 22% от всех случаев менингококковой инфекции в Челябинской области в прошлом году. Неблагополучная ситуация сохраняется и в текущем году — ещё один ребёнок заболел генерализованной формой менингококковой инфекции.

Значительный рост заболевших в Каслинском районе требует дополнительных профилактических мер, в том числе вакцинации, отметили в Роспотребнадзоре.

— До 1 июля прививки должны поставить детям в возрасте до восьми лет, у которых эта инфекция чаще протекает в тяжёлой форме с осложнениями вплоть до летальных исходов, — говорится в постановлении главного санитарного врача региона. — Вакцинация ждёт также учащихся первых двух курсов ГБПОУ Каслинского промышленно-гуманитарного техникума и воспитанников детских социальных учреждений в возрасте до 17 лет включительно.

Министру здравоохранения и главврачу каслинской районной больницы предстоит до 1 мая сформировать дополнительный резерв вакцины и провести дополнительное обучение медперсонала по диагностике и профилактике инфекции, говорится в постановлени Роспотребнадзора.

Вспышка менингита была зарегистрирована в Челябинской области летом и осенью прошлого года. За это время энтеровирусной инфекцией, осложнением которой становится серозный менингит, переболели около 300 челябинских детей. Заносы инфекции в августе отмечались в 35 детсадах.

В последних числах октября 2017 года в Челябинске гнойным менингитом заболела пятимесячная малышка. 30 октября она перестала реагировать на звуки и свет и в ожидании скорой помощи дважды потеряла сознание.

В конце сентября у ученика челябинской школы №112 подтвердили диагноз «менингит». Восьмиклассника положили в больницу, а весь его класс учился в отдельном кабинете до середины октября.

7 сентября стало известно, что по факту смерти четырёхлетнего мальчика от менингита в челябинской больнице возбудили уголовное дело. К умершему в июле ребёнку трижды вызывали врачей. Двое докторов не увидели поводов для госпитализации. Когда третий забил тревогу, было уже поздно. Ребёнка положили в больницу, но в тот же день его не стало. Причиной его гибели, по мнению следователей, стало то, что врачи не смогли вовремя диагностировать болезнь.

О том, как уберечься от менингита, читайте в нашем материале.