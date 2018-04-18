Голодец: в детсадах не осталось иностранной мебели

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Все детские сады в России полностью переоборудованы мебелью российского производства, заявила вице-премьер Ольга Голодец

"В 2012 г. мы начинали большую программу по детским садам. Каково было мое удивление, когда даже мебель в детских садиках была импортного производства", — отметила Голодец, сообщает ТАСС . К решению этой проблемы подключилось министерство промышленности и торговли . «Сейчас вы не найдете ни одного детского сада, в котором осталось нероссийское оборудование», — подчеркнула Голодец.

За последние годы российская мебель для детских садов стала конкурентоспособна, она получает высшие награды на международных выставках, заключила Голодец.