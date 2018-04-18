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Голодец: в детсадах не осталось иностранной мебели
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Голодец: в детсадах не осталось иностранной мебели 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Все детские сады в России полностью переоборудованы мебелью российского производства, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
"В 2012 г. мы начинали большую программу по детским садам. Каково было мое удивление, когда даже мебель в детских садиках была импортного производства", — отметила Голодец, сообщает ТАСС. К решению этой проблемы подключилось министерство промышленности и торговли. «Сейчас вы не найдете ни одного детского сада, в котором осталось нероссийское оборудование», — подчеркнула Голодец.
За последние годы российская мебель для детских садов стала конкурентоспособна, она получает высшие награды на международных выставках, заключила Голодец.
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