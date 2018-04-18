Путёвку в «Артек» можно будет получить за успехи в киберспорте и ведении блогов

«Дети к нам в „Артек“ приезжают за достижения. Эти достижения, в основном, классические — олимпиады и творческие конкурсы. А где здесь дети, которые собрали огромное количество лайков в сети, сняв что-нибудь? Или где те, кто играет круче всех в Minecraft? Их у нас пока не. Но успехи в киберспорте — это уникальные достижения, это труд, сумасшедший труд. Я этих ребят знаю, мы их как раз изучаем. То, что он в свои 16 лет имеет 20 миллионов фоловеров, которые следят за качеством его жизни внутри сети, говорит о его достижениях. Общество должно принять эти достижения. А не говорить в очередной раз, что дети в сети пропадают».

Директор «Артека» также отметил, что на территории центра не запрещены гаджеты, с помощью которых дети могут выходить в интернет. Но сеть лагеря имеет некоторые фильтры. По словам Каспаржака, большинство школьников отдыхает в «Артеке» за госсчёт. «Коммерческие путёвки составляют только 5%», — сказал он.