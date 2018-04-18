Ещё
Путёвку в «Артек» можно будет получить за успехи в киберспорте и ведении блогов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путёвку в «Артек» можно будет получить за успехи в киберспорте и ведении блогов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Дети к нам в „Артек“ приезжают за достижения. Эти достижения, в основном, классические — олимпиады и творческие конкурсы. А где здесь дети, которые собрали огромное количество лайков в сети, сняв что-нибудь? Или где те, кто играет круче всех в Minecraft? Их у нас пока не. Но успехи в киберспорте — это уникальные достижения, это труд, сумасшедший труд. Я этих ребят знаю, мы их как раз изучаем. То, что он в свои 16 лет имеет 20 миллионов фоловеров, которые следят за качеством его жизни внутри сети, говорит о его достижениях. Общество должно принять эти достижения. А не говорить в очередной раз, что дети в сети пропадают».
Директор «Артека» также отметил, что на территории центра не запрещены гаджеты, с помощью которых дети могут выходить в интернет. Но сеть лагеря имеет некоторые фильтры. По словам Каспаржака, большинство школьников отдыхает в «Артеке» за госсчёт. «Коммерческие путёвки составляют только 5%», — сказал он.
Говорит Москва: последние новости
Воспитанники детского сада в Москве отравились неизвестной жидкостью В Башкирии больница заплатит 1 млн рублей родителям погибшего ребёнка Против авиадебошира на рейсе Екатеринбург — Анталия возбудили уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Три великие бабушки советского кино
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»19
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение