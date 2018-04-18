Около 20 анимационных центров для детей и подростков откроет «Союзмультфильм» в течение двух лет

Об этом журналистам сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Мы детей учим и пластилиновой анимации, и кукольной анимации, а дальше тех, которым уже больше 13 лет, мы уже фактически профориентируем в области анимационных проектов полноценных, они рисуют в специальных программах. Я думаю, что 10 детских центров и 10 для более взрослых, детей старше 13 лет, мы в течение полутора-двух лет должны создать», — сказала Ю. Слащева.

Она также добавила, что к обучению молодого поколения планируют привлечь ветеранов «Союзмультфильма».

«Все упирается в кадры, потому что людей не хватает. То есть, нам, чтобы кого-то учить, нужно кого-то из специалистов оторвать от работы. Но надеюсь получится подключить ветеранов, которые смогут научить молодое поколение», — сказала Ю. Слащева.