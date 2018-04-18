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В Москве из детского сада четверо детей госпитализированы с отравлением растворителем
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В Москве из детского сада четверо детей госпитализированы с отравлением растворителем 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Четверо детей госпитализированы в Москве с отравлением уайт-спиритом в детском саду. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"17 апреля после занятий по физкультуре воспитательница по просьбе детей дала им попить из бутылки, стоявшей на столе в зоне для питания. После этого четверо детей в возрасте 4-5 лет были госпитализированы", — сообщили в СК.
Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Следователи установили, что несколько дней назад во время проведения субботника другая воспитательница этой группы для удаления пятен со своей одежды развела растворитель в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей. По факту отравления начата доследственная проверка, опрашиваются все сотрудники детского сада.
Состояние отравившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщил ТАСС заммэра Москвы Леонид Печатников.
"Состояние детей удовлетворительное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они госпитализированы в Филатовскую больницу", — сказал собеседник агентства.
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