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В Каслинском районе отмечена вспышка менингита
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В Каслинском районе отмечена вспышка менингита 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Очередной случай заболеванием менингококковой инфекцией зарегистрирован в Каслинском районе Челябинской области. Об этом «АиФ –Челябинск» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
Согласно данным статистики — это первый случай зарегистрированной инфекции на территории Каслинского района в этом году. Еще три случая заболевания были зарегистрированы в 2017 году. Подобных вспышек заболевания в муниципалитете не наблюдалось на протяжении 13 лет.
В связи с опасной эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач Челябинской области А. Семенов поручил главе администрации собрать специальную комиссию и провести профилактические мероприятия в районе.
«В срок до 01.07.2018 года организовать и провести на территории Каслинского муниципального района вакцинацию против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям детей в возрасте с 1 года до 8 лет включительно, учащихся первых двух курсов ГБПОУ Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, а также воспитанников детских социальных учреждений с 1 года до 17 лет включительно», — пояснили в Роспотребнадзоре.
На долю Каслинского района пришлось 22% от всех случаев менингококковой инфекции в Челябинской области в прошлом году. В 2018 году в Каслинском районе зарегистрирован еще 1 случай генерализованной формы менингококковой инфекции у ребенка, показатель составил 3,07 на 100 тысяч населения.
Напомним, менингит — воспаление оболочек головного или спинного мозга инфекционной этиологии. Основным признаком минингита является сильное напряжение шейных мышц, при котором голова больного запрокидывается назад, возвращение в нормальную позицию затруднено. Также симптомами являются сильная головная боль, гипертермия тела, нарушения сознания, гиперчувствительность к звуковым и световым раздражителям. Менингит входит в число наиболее опасных заболеваний головного мозга, не редко вызывает осложнения, провоцирует серьезные нарушения здоровья, стойкую нетрудоспособность, нарушения развития. Высок процент летальных исходов, особенно у детей.
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