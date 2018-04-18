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Воспитатель напоила детей «Уайт-спиритом» в Москве
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Воспитатель напоила детей «Уайт-спиритом» в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В одном из столичных детских садов воспитатель по ошибке напоила детей бензиновым растворителем «Уайт-спирит».
Воспитатель после урока физкультуры дала детям попить воды из бутылки, которая стояла на кухне, после чего состояние ребят резко ухудшилось, сообщает РЕН ТВ.
Выяснилось, что ранее другая воспитательница развела бензиновый растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды, чтобы удалить пятна со своей одежды, а после оставила ее на столе. Тара с опасной жидкостью в течение трех дней находилась в зоне для питания детей.
Такие бутылки с водой в детский сад поставляет комбинат детского питания, потому напоившая детей растворителем воспитательница ничего не заподозрила.
Четыре ребенка в сопровождении родителей были доставлены в больницу. Тяжесть вреда, причиненного детям, устанавливается.
Напомним, в марте воспитатель частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки.
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