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А это идея: чиновники решили отчислять детей из садиков за прогулы
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А это идея: чиновники решили отчислять детей из садиков за прогулы 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
Больше 20% детей, у которых есть место в детском саду, регулярно отсутствуют — специалисты мэрии Новосибирска обратились в министерство образования, чтобы узаконить передачу пустующих мест тем, кому действительно нужно место в садике.
«В течение апреля-мая будет проведён анализ посещаемости школьных образовательных организаций. Это поможет нам увидеть и решать проблему долго отсутствующих детей — на эти свободные места проводить процедуру доукомплектования», — рассказала на комиссии Совета депутатов по социальному развитию Елена Диринг.
По её словам, такой же анализ специалисты проводили в прошлом году. «По городу — 78% детей посещают [детский сад], остальные, к сожалению, находятся дома, — заключила Елена Диринг. — Что мы делаем? Индивидуально приглашаем родителей на беседы, отправляем официальные письма. Кто-то откликается, кто-то не откликается. Некоторым родителям предлагаем перейти на группы кратковременного пребывания. К сожалению, на федеральном уровне законодательство не в нашу пользу. Отчислить ребёнка без согласия родителей мы не имеем права. И поэтому мы обратились с письмом в министерство образования с просьбой либо разработать порядок действий, либо внести предложения в такой порядок. То есть мы эту проблему видим и стараемся её решить».
Как рассказала Елена Диринг, путёвки в детский сад начнут выдавать с 10 мая. В этом году в очереди около 16 тысяч человек. На место в детском саду могут рассчитывать дети, которым до 30 сентября этого года исполнится три года.
В мае прошлого года Новосибирская область заняла вторую строчку в списке регионов с проблемой очередей в детские сады.
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