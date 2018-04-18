Ещё
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания семьи с ребенком 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Экстренно сел в Волгограде самолет авиакомпании Red Wings. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие сразу трех пассажиров — семьи с ребенком.
Лайнер 17 апреля летел из Рас-Эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты) в Москву, сообщает "Интерфакс". Самолет сел около 23 часов. Семейная пара и их ребенок были госпитализированы на машинах скорой помощи в волгоградскую больницу. Спустя час самолет продолжил выполнение своего рейса, рассказала пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.
Вести.Ru: последние новости
В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом" Голодец: в детсадах не осталось иностранной мебели Появилось видео падения забора на детский сад в Калининграде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Три великие бабушки советского кино
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»19
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение