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Дети смогут стать инженерами и машинистами метро на новых площадках «КидБурга» в Москве
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Дети смогут стать инженерами и машинистами метро на новых площадках «КидБурга» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Новые игровые площадки, посвященные столичному транспорту, открыли в городе профессий «КидБург» в торговом центре «Ривьера», сообщила журналистам руководитель отдела по связям с общественностью Центра организации дорожного движения Москвы Анастасия Писарь.
«Сегодня официально открываются две новые транспортные зоны в городе профессий «КидБург». Это очень важно, потому что здесь дети начинают учиться взрослой жизни, начинают выбирать себе профессию», — сказала Писарь.
Она отметила, что в «КидБурге» открываются две новые площадки. Это автошкола и зона Московского метрополитена. В этих зонах дети смогут научиться транспортной безопасности и почувствовать себя в роли как пешеходов, так и водителей, а также смогут попробовать себя в профессиях машиниста метро и инженера подземки.
Проект «КидБург» работает с 2011 года в многих городах страны, в нем создано полноценное детское общество, в котором каждый ребенок приобретает уникальный опыт самостоятельности, пробуя себя в различных специализациях.
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