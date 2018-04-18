«Роскомнадзору следовало бы отслеживать и закрывать опасные группы, а не блокировать Телеграмм»

«Он говорил, что его гнобили в школе, над ним издевались», — рассказала знакомая с парнем девушка.

«Школьный психолог не может «отмониторить» сотни учащихся и выявить среди них детей с девиантным поведением. Это просто физически невозможно сделать, поскольку работа детского психолога все-таки предполагает индивидуальный подход и точеную работу с ребенком. Например, к психологу может обратиться сам ребенок, которому некомфортно в классе, есть конфликты с одноклассниками и т.д. А отслеживать психическое здоровье всей школы — задача не школьного психолога.

Проблема в другом. Глобализация мира посредством интернет-коммуникаций привела к тому, что школьник из Башкирии (Перми, Якутии, Ивантеевки) оказывается членом одного из «Колумбайн-сообществ» (группы, посвященной массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо в 1999 году) и «верным последователем» этого движения.

Во время пубертатного периода подростки особенно чувствительны к критике, нередко проявляют агрессию по отношению к окружающим. И не находят понимания со стороны взрослых. А в этих группах они находят людей с такими же проблемами. Как правило, создатели таких сообществ используют несформировавшуюся психику детей, их переживания, страхи, проблемы с социализацией с целью манипулирования их поведением и толкают на экстремальные действия: просто взять в руки оружие и пойти отомстить обидчикам.

Еще один момент. Дело в том, что до трагедии подростки открыто рассказывали о своей ненависти к окружающим. Если проследить их записи в социальных сетях, можно увидеть, что они постоянно пишут о своих проблемах, травле в школе, непонимании со стороны взрослых. И отсутствие какой-либо помощи. Неудивительно, что в качестве своих героев они выбираю Дилана и Эрика — тех самых ребят из Колумбайна, которые «отомстили» за всех подростков, подвергшихся травле в школе.

Со стороны Роскомнадзора следовало бы отслеживать и закрыть такие группы, а не блокировать Телеграмм. Группы убийств, в большинстве своем, находятся в социальных сетях в открытом доступе. Роскомнадзору же, выходит, проще заблокировать всю социальную сеть, чем выявлять опасные группы?

А популярность таких движений можно объяснить отсутствием системной работы с молодежью. Борьба за умы и души наших детей не ведется, «духовных вакуум» быстро заполняется насилием и жестокостью, которые открыто пропагандируются в интернет-пространстве. В современных школах практически отсутствует какая-либо программа по воспитанию детей, они превратились в «образовательные учреждения», а воспитательная составляющая отдана на откуп родителям. Которым, чаще всего, просто некогда заниматься детьми.

Сцены насилия снимаются на смартфоны и затем выкладывают в социальные сети. И это еще один способ «проснуться знаменитым». Конечно, ведь даже сейчас про этого школьника из Башкирии расскажут по всем каналам, а, например, про победителей какой-нибудь престижной олимпиад из этой школы — максимум написали бы в местной газете».