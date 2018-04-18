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На улице Шагова в Костроме нашли военный снаряд
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На улице Шагова в Костроме нашли военный снаряд 

АиФ Владимир 38 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Во дворе жилого дома на улице Шагова дети нашли военный снаряд.
Участковый Егор Тетерин заметил компанию подростков, изучающих странный предмет. Подойдя поближе, он понял, что в прошлогодней листве лежит снаряд. Полицейский отвел детей на безопасное расстояние и сообщил о случившемся в дежурную часть.
На место происшествия прибыли оперативники. Взрывотехники в ходе осмотра идентифицировали находку как 30 мм бронебойно-трассирующий снаряд.
После обследования обнаруженный боеприпас сотрудниками полиции направлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Костромской области. Проводится проверка, в ходе которой предстоит узнать, как предмет оказался в жилом секторе.
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