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Сотрудников детского сада, где дети отравились бытовой химией, отстранили от работы
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Сотрудников детского сада, где дети отравились бытовой химией, отстранили от работы 

Говорит Москва 1 час назад
В данный момент ведомство взяло этот вопрос на особый контроль. По информации исполняющего обязанности директора школы № 630 Елены Зайцевой, четыре воспитанника дошкольной группы выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды.
«Сотрудники школы незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей. В настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет. В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы».
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что инцидент произошёл после занятий физкультурой, дети захотели пить и попросили воды. Воспитательница взяла бутылку из столовой. Позже стало известно, что её коллега перелила в ёмкость из-под минералки бензиновый растворитель, чтобы оттереть пятно со своего платья.
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