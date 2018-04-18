Сотрудников детского сада, где дети отравились бытовой химией, отстранили от работы

В данный момент ведомство взяло этот вопрос на особый контроль. По информации исполняющего обязанности директора школы № 630 Елены Зайцевой, четыре воспитанника дошкольной группы выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды.

«Сотрудники школы незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей. В настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет. В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы».

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что инцидент произошёл после занятий физкультурой, дети захотели пить и попросили воды. Воспитательница взяла бутылку из столовой. Позже стало известно, что её коллега перелила в ёмкость из-под минералки бензиновый растворитель, чтобы оттереть пятно со своего платья.