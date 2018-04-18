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СК начал проверку по факту отравления воспитанников детского сада на юге Москвы
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СК начал проверку по факту отравления воспитанников детского сада на юге Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По факту отравления детей в детском саду на юге Москвы проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Воспитательница детского сада в Симоновском районе Москвы после занятий по физкультуре по просьбе детей дала им попить воды с кухни детсада. После этого четверо воспитанников в возрасте 4-5 лет почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.
Предварительно установлено, что ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый-растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей.
«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Иванова.
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