СК начал проверку по факту отравления воспитанников детского сада на юге Москвы

«Воспитательница детского сада в Симоновском районе Москвы после занятий по физкультуре по просьбе детей дала им попить воды с кухни детсада. После этого четверо воспитанников в возрасте 4-5 лет почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Предварительно установлено, что ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый-растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Иванова.