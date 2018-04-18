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В московском детсаду детей напоили «Уайт-спиритом»
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В московском детсаду детей напоили «Уайт-спиритом» 

Вести.Ru 1 час назад
Московские следователи разбираются в обстоятельствах ЧП в одном из детских садов. Там 17 апреля после занятий по физкультуре воспитательница по просьбе детей дала им попить из бутылки, стоявшей на столе в зоне для питания.
После этого четверо детей в возрасте 4-5 лет были госпитализированы с отравлением, сообщает управление СК РФ по Москве.
Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника другая воспитательница этой группы для удаления пятен со своей одежды развела растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей.
Именно из этой бутылки впоследствии и выпили дети «воды». Сейчас опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Леонид Печатников, дети находятся в Филатовской больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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