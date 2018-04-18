Летний отдых на особом контроле

Фото Иван Лютков

Сегодня в «белом доме» прошло заседание координационного Совета по организации детского отдыха и их оздоровления в период летних каникул.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева доложила, что в период летних каникул должны быть задействованы все муниципалитеты и федеральные ведомства.

Беляева отметила, что в этом году в среднем на 1 тысячу рублей подорожало пребывание детей в детских лагерях. В муниципальные лагеря путевка стоит от 7 тысяч и выше, в частных — средняя стоимость на всю смену составляет 23330 рублей.

«Из бюджета было выделено 17,7 миллионов рублей на поддержание и улучшение материально-технической базы лагерей. Вы же получили еще 50 миллионов на субсидии для отдыха детей. Надеюсь, что вы посчитали уже эти деньги и провели предварительные расчеты. Не забываем мы и про отдых наших детей в Словении и на черноморском побережье Краснодарского края. Здесь родительская плата за доставку детей туда и обратно составит 37%, за все остальное платит бюджет. В первую очередь туда отправятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — отметила Беляева.

Глава департамента попросила отдельное внимание уделить на новые формы занятости детей. Беляева привела в пример детский технопарк «Кванториум», в котором несовершеннолетние с удовольствием занимаются робототехникой и приборостроением.

Конечно, не обошлось без ложки дегтя:

«Каждый год мы напоминаем вам о комплектовании лагерей профессионалами, о наличии у них медицинской книжки, специального образования, справки об отсутствии судимости, но постоянно сталкиваемся, что, где-то, да проскакивает человек с судимостью или без медицинской книжки. Мы ужесточим эту работу и будем постоянно проводить мероприятия по недопущению этого», — добавила Ольга Беляева.

По итогам Совета было принято решение — управлению Роспотребнадзора провести внеплановые проверки всех лагерей на предмет оказания услуг общественного питания.

Департаменту здравоохранения укомплектовать все детские оздоровительные лагеря медицинскими кадрами, сопровождать детей в пути к местам отдыха, рассмотреть вопрос о кураторстве загородных лагерей лечебными учреждениями.

Управлению внутренних дел особое внимание уделить по обеспечению безопасности детей при их доставке и пребыванию в местах отдыха.

Главам муниципалитетов особое внимание уделить лесным пожарам вблизи загородных лагерей, ужесточить контроль за работоспособностью противопожарных автоматических систем, провести инструктажи со всеми сотрудниками, отвечающих за безопасность детей, обеспечить охрану лагерей квалифицированными кадрами, застраховать всех отдыхающих на период пребывания в лагерях, а также на время их перевозки, обеспечить комиссионную приемку загородных оздоровительных организаций к началу летней компании и принять меры по повышению эффективности информационного сопровождения.