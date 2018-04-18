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Число пострадавших на водоёмах Ставрополья сократилось на треть за 2017 год
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Число пострадавших на водоёмах Ставрополья сократилось на треть за 2017 год 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Безопасность отдыхающих на воде в 2018 году обсудили в ставропольском Правительстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
На заседании озвучили, что за последние пять лет гибель на воде сократилась вдвое, а в прошлом году количество пострадавших уменьшилось на треть. При этом, все трагедии происходили в неприспособленных для купания местах. Также причинами несчастных случаев назвали нарушение правил поведения на воде, купание в нетрезвом состоянии и недостаточный контроль родителей над детьми.
Оборудованных для купания мест на Ставрополье немного — всего 40. Среди них 8 муниципальных пляжей, 4 в летних лагерях и 28 частных и ведомственных зон отдыха. На них будут проходить разъяснительные работы.
Органам местного самоуправления рекомендовали профинансировать обустройство пляжей, оснастить спасательные посты и установить другое необходимое оборудование. Кроме того, на пляжах запретят продавать алкоголь, а дети не смогут купаться без взрослых.
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