Число пострадавших на водоёмах Ставрополья сократилось на треть за 2017 год

Безопасность отдыхающих на воде в 2018 году обсудили в ставропольском Правительстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

На заседании озвучили, что за последние пять лет гибель на воде сократилась вдвое, а в прошлом году количество пострадавших уменьшилось на треть. При этом, все трагедии происходили в неприспособленных для купания местах. Также причинами несчастных случаев назвали нарушение правил поведения на воде, купание в нетрезвом состоянии и недостаточный контроль родителей над детьми.

Оборудованных для купания мест на Ставрополье немного — всего 40. Среди них 8 муниципальных пляжей, 4 в летних лагерях и 28 частных и ведомственных зон отдыха. На них будут проходить разъяснительные работы.

Органам местного самоуправления рекомендовали профинансировать обустройство пляжей, оснастить спасательные посты и установить другое необходимое оборудование. Кроме того, на пляжах запретят продавать алкоголь, а дети не смогут купаться без взрослых.