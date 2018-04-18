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СКР начал проверку по факту отравления воспитанников детского сада в Москве
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СКР начал проверку по факту отравления воспитанников детского сада в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Как говорится в заявлении столичного управления ведомства, сейчас опрашивают всех сотрудников дошкольного учреждения. По результатам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее радиостанции «Говорит Москва» в столичном департаменте образования сообщили, что воспитателей отстранили от работы.
Инцидент произошёл после занятий физкультуры. Дети захотели пить и попросили воды. Воспитательница взяла бутылку из столовой. Позже стало известно, что её коллега перелила в ёмкость из-под минералки бензиновый растворитель, чтобы оттереть пятно со своего платья. В больницу доставили четверых детей, их жизни вне опасности.
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