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Воспитателей столичного детсада отстранили от работы после отравления четверых детей растворителем
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Воспитателей столичного детсада отстранили от работы после отравления четверых детей растворителем 

Агентство «Москва» 1 час назад
Воспитателей детсада, расположенного на территории Даниловского района столицы, отстранили от работы после отравления четверых детей растворителем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова. «В дошкольной группе школы №630 произошел несчастный случай. По вине работников дошкольной группы четыре ребенка выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды. Сотрудники школы незамедлительно вызвали „скорую помощь“. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей. В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы», — сообщила А. Мельникова. Она отметила, что вопрос находится на особом контроле департамента образования Москвы.
Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила Агентству «Москва», что следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства отравления воспитанников детского сада, расположенного на юге столицы. По предварительным данным, несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды. Эту бутылку женщина и оставила в зоне питания для детей.
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