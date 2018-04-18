Воспитателей столичного детсада отстранили от работы после отравления четверых детей растворителем

Воспитателей детсада, расположенного на территории Даниловского района столицы, отстранили от работы после отравления четверых детей растворителем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова. «В дошкольной группе школы №630 произошел несчастный случай. По вине работников дошкольной группы четыре ребенка выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды. Сотрудники школы незамедлительно вызвали „скорую помощь“. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей. В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы», — сообщила А. Мельникова. Она отметила, что вопрос находится на особом контроле департамента образования Москвы.