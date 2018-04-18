В Петербурге депутаты попросили Верховный суд защитить детей при разводе

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга просят председателя Верховного суда вмешаться в конфликт родителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Парламентарии решили защитить интересы детей при разводе родителей. Инициатором стала депутат Юлия Мартемьянова. Она привела в пример ситуацию петербурженки Юлии Шик — бывшей жены директора «Музея стрит-арта» Андрея Зайцева.

Супруг не дает ей видится с детьми. Женщина может общаться с ними лишь два часа в неделю под присмотром психолога. При этом суд отказался слушать мнение Уполномоченного по правам ребенка.

«Это уже не первый случай, когда очень богатые люди, бросив жену, отбирают еще и детей. Судья не привлекает в процесс уполномоченного по правам ребенка. Мы должны разобраться», — сказал Макаров.

Депутаты ЗакСа попросили Верховный суд взять ситуацию на контроль. Привлечь к делу органы опеки и детского омбудсмена. И принять меры, чтобы такие ситуации не повторялись впредь.