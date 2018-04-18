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«Открытый космос»: для малышей из Бибирева и их родителей провели тематическую квест-игру
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«Открытый космос»: для малышей из Бибирева и их родителей провели тематическую квест-игру 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В детском клубе «Тигруля» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» на минувшей неделе прошла квест-игра «Открытый космос», посвященная Дню космонавтики. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Перед командами стояли непростые задачи: максимально быстро пройти по маршруту заданий, разгадать головоломки и качественно выполнить все задания, предложенные зеленым человечком из звездной системы Альфа Центавра, — рассказали в администрации центра.
Там отметили, что самым запоминающимся заданием для детей был летящий астероид Веста, внутри которого были не никель и железо, а конфеты и подарки. (вт)
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