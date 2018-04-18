Роспотребнадзор проконсультирует по качеству питания в детских учреждениях

Она уточнила, что ведомство в мае откроет горячую линию по питанию детей в организованных коллективах.

"Это предполагает ответы на вопросы, если они есть, и прием оперативный жалоб и оперативное реагирование, если они есть", — рассказала Попова.

"Мы не видим глобальной проблемы с питанием в детских садах и школах, но вместе с тем определенные проблемы, о которых мы говорим который год подряд, они, конечно же есть, мы видим улучшение ситуации, но до идеального состояния еще далеко, для того, чтобы услышать все жалобы и все вопросы родителей, мы открываем эту горячую линию", — отметила она.