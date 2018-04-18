В Челябинске закрыли интернат, где расследуют дело о насилии над детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр — РИА Новости . Школу-интернат под Челябинском, где расследуется уголовное дело о насилии над детьми, закрывают в связи с ограничением подачи воды в районе, при этом и после устранения проблем с водой интернат не откроется, сообщила в среду пресс-служба министерства социальных отношений региона.

Ранее в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в учреждении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

"Министерством социальных отношений области принято решение о закрытии Лазурненской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2017 года в связи с введением режима ограничения подачи воды", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что устранение аварии потребует длительного времени. Также поясняется, что решение о закрытии учреждения согласовано первым замгубернатора региона Евгением Рединым

По данным пресс-службы, дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Кроме того, сотрудники интерната будут уволены с соблюдением всех необходимых процедур, согласно трудовому законодательству, добавляется в сообщении.

Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь министерства социальных отношений региона Елена Давлетшина, даже после снятия режима ЧС из-за воды интернат не будет открыт. «Да, и после решения проблем с водой школа-интернат открыта не будет. Поэтому и сотрудников увольняют. По дальнейшему их трудоустройству будем работать с каждым индивидуально», — сказала она.