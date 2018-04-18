Автозаводская детская площадка построенная Водяновой и звездными благотворителями — демонтирована

Автозаводская детская площадка построенная Водяновой и звездными благотворителями — демонтированаБуквально на днях город потрясло сенсационное сообщение — закрывается старейшая детская площадка города, построенная фондом Натальи Водяновой. Ранее мы сообщали о том, как тысячи детей, в последний день работы детской площадки, бесились и отрывались по полной.

Сегодня наш собственный корреспондент побывал на разобранной легендарной площадке. Корабль — почти разобран, сеточки-качалки тоже исчезли, никого нет, кроме нескольких нетрезвых рабочих.