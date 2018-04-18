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Автозаводская детская площадка построенная Водяновой и звездными благотворителями — демонтирована
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Автозаводская детская площадка построенная Водяновой и звездными благотворителями — демонтирована 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Автозаводская детская площадка построенная Водяновой и звездными благотворителями — демонтированаБуквально на днях город потрясло сенсационное сообщение — закрывается старейшая детская площадка города, построенная фондом Натальи Водяновой. Ранее мы сообщали о том, как тысячи детей, в последний день работы детской площадки, бесились и отрывались по полной.
Сегодня наш собственный корреспондент побывал на разобранной легендарной площадке. Корабль — почти разобран, сеточки-качалки тоже исчезли, никого нет, кроме нескольких нетрезвых рабочих.
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