Россельхознадзор нашёл нарушения в детских садах Ямала и Югры

За первый квартал 2018 года специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО поверил 2 детских сада в городе Тарко-Сале и Нижневартовске. Сотрудники надзорного ведомства проверяли какие мясные и молочные продукты используют дошкольные учреждения для приготовления пищи детям.

Однако видимо руководители пищеблоков программу «Ревизорро» не смотрели, поэтому не считают нужным: маркировать продукцию, получать ветеринарные сертификаты и соблюдать сроки и правила хранения мяса. По результатам проверки по всем нарушениям выписаны штрафы и предупреждения исправить ситуацию до следующей проверки.