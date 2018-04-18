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Россельхознадзор нашёл нарушения в детских садах Ямала и Югры
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Россельхознадзор нашёл нарушения в детских садах Ямала и Югры 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
За первый квартал 2018 года специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО поверил 2 детских сада в городе Тарко-Сале и Нижневартовске. Сотрудники надзорного ведомства проверяли какие мясные и молочные продукты используют дошкольные учреждения для приготовления пищи детям.
Однако видимо руководители пищеблоков программу «Ревизорро» не смотрели, поэтому не считают нужным: маркировать продукцию, получать ветеринарные сертификаты и соблюдать сроки и правила хранения мяса. По результатам проверки по всем нарушениям выписаны штрафы и предупреждения исправить ситуацию до следующей проверки.
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