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Челябинский интернат с изнасилованными детьми закроют из‐за коммунальной аварии
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Челябинский интернат с изнасилованными детьми закроют из‐за коммунальной аварии 

360tv.ru 1 час назад
Скандально известную челябинскую школу‐интернат «Ларузинская», где были выявлены факты насилия над воспитанниками, закрыли из‐за аварии на водопроводной станции. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Воспитанников учебного учреждения переведут в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудников уволят с соблюдением трудового законодательства. Родственники и усыновители негодуют. Им непонятно, почему власти закрывают глаза на издевательство над малышами.
Это абсурд. Наши дети в один голос говорят о насилии в стенах этого заведения, а наши власти делают вид, что ничего не слышат
— Родственник одного из воспитанников «Ларузинской» школы
По словам опекунов, в настоящее время они ждут заключение медицинских экспертиз, которые проводили в отношении их детей месяц назад.
В начале февраля стало известно, что дети-инвалиды подверглись в интернате насилию со стороны воспитателей. Следствием было возбуждено уголовное дело. Пострадавшими признаны семь мальчиков. Обвинение в насильственных действиях сексуального характера предъявлено 51-летнему жителю Челябинска, директор детдома была уволена.
В подмосковном Абрамцево стали проводить сеансы арт‐терапии для воспитанников психоневрологических интернатов.
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