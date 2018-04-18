Челябинский интернат с изнасилованными детьми закроют из‐за коммунальной аварии 

Скандально известную челябинскую школу‐интернат «Ларузинская», где были выявлены факты насилия над воспитанниками, закрыли из‐за аварии на водопроводной станции. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Воспитанников учебного учреждения переведут в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудников уволят с соблюдением трудового законодательства. Родственники и усыновители негодуют. Им непонятно, почему власти закрывают глаза на издевательство над малышами.
Это абсурд. Наши дети в один голос говорят о насилии в стенах этого заведения, а наши власти делают вид, что ничего не слышат
— Родственник одного из воспитанников «Ларузинской» школы
По словам опекунов, в настоящее время они ждут заключение медицинских экспертиз, которые проводили в отношении их детей месяц назад.
В начале февраля стало известно, что дети-инвалиды подверглись в интернате насилию со стороны воспитателей. Следствием было возбуждено уголовное дело. Пострадавшими признаны семь мальчиков. Обвинение в насильственных действиях сексуального характера предъявлено 51-летнему жителю Челябинска, директор детдома была уволена.
В подмосковном Абрамцево стали проводить сеансы арт‐терапии для воспитанников психоневрологических интернатов.