К детям с отклонениями предложили приставить соцработников

Четвёртое с начала года нападение в школе произошло в башкирском городе Стерлитамак. Как сообщает местное издание Ufa1.ru, ученик 9-го коррекционного класса нанёс ножевые ранения учительнице и однокласснице, после чего попытался поджечь помещение и совершить самоубийство. Госпитализированы четверо пострадавших, включая самого нападавшего.

Одноклассники подростка рассказали СМИ, что он увлекался темой стрельбы в американской школе Колумбайн. Также Telegram-канал Mash опубликовал переписку нападавшего с другом, в которой он планирует нападение на людей. Помимо этого стало известно о травле мальчика в классе и его агрессивном поведении со сверстниками. За день до происшествия отец ребёнка сообщил учителям об обострении состояния сына.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предложила оказывать социальную помощь родителям детей с отклонениями, чтобы обезопасить общество от подобных трагедий.

«У нас нет законного регламента, чтобы привлечь родителей к ответственности. Можно предположить, что у них физически нет возможности контролировать ребёнка, потому что они вынуждены оба работать. Может быть, стоит вести речь о том, чтобы ввести более чуткое, системное социальное сопровождение таких детей. Чтобы, если родители не справляются, был социальный работник, закреплённый за этим ребёнком, который в случае обострения психических заболеваний сопровождал бы его везде», — предложила Волынец.

Эксперт по безопасности о новом ЧП: Школы на своих ошибках не учатся

Обстоятельство, что местом происшествия стал коррекционный класс для трудных подростков, усиливает вопросы о том, как допустили нападение, и к родителям ребёнка, и к педагогам, добавила собеседница НСН.

«Лично для меня большой вопрос, почему родители не проконтролировали нахождение ребёнка под присмотром? Ведь речь идёт не только о безопасности других, но и самого мальчика, который нанёс себе телесные повреждения ножом. Я думаю, что нужен соответствующий регламент, который бы не допускал таких проблемных детей до коллектива. Второй вопрос, почему сотрудники школы не воспрепятствовали его присутствию там? Тем более, эти педагоги имеют соответствующую подготовку, работают с трудными детьми», — обратила внимание Волынец.