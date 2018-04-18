Ученые не нашли связи межу наркозом и снижением интеллекта детей

Исследователи не нашли связи между применением анестезии у маленьких детей и снижением уровня их интеллекта.

Ученые из авторитетной Клиники Майо в США не обнаружили доказательств того, что применение анестезии до третьего дня рождения ребенка снижает уровень интеллекта по сравнению с теми детьми, которые не получали наркоза. Более сложная картинка наблюдается среди детей, которые несколько раз проходили через анестезию в юном возрасте. Хотя их интеллект пострадал незначительно, они продемонстрировали несколько худшие результаты тестов на мелкую моторику, а их родители чаще сообщали о проблемах с поведением и обучением.

В 2016 году Санитарное управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США предупредило, что продолжительная анестезия до трёхлетнего возраста может повлиять на развитие мозга. Это предупреждение, по большей части, основывалось на результатах исследований с участием животных, которые нельзя автоматически переносить на детей.

Ученые из Клиники Майо исследовали 997 человек в период с 1994 по 2007 годы. При этом часть детей проходила через одну анестезию до наступления трёхлетнего возраста, часть — через две и больше, а бо́льшая часть вообще не получала наркоза. Наиболее часто детям требовалась анестезии при проведении процедур в области ушей, носа и горла.