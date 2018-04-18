Около 8 миллионов рублей выделено на ремонт 5 детских садов в Дубне в 2018 году

Начался прием заявлений от родителей о наборе детей в дошкольные учреждения. Заместитель начальника управления народного образования администрации Дубны Светлана Жаленкова в интервью «360» рассказала, удалось ли решить проблему с очередями в детские сады, какие здания требуют ремонта и когда начнется реконструкция детского сада «Мечта».

Есть ли в Дубне очередь в детские сады или все заявления удовлетворяются своевременно?

Очередь существует, она небольшая, состоит из детей, которые не достигли возраста посещения детских садов — от нуля до полутора лет. Остальные дети устроены. Актуальная очередь на сегодняшний день — 96 детей. Распределение в детские сады началось 10 апреля. В очереди стоял 971 ребенок, 733 из них — уже распределены, практически все они — ясельного возраста. Только 80 человек из них — с трех до семи лет. Для детей этого возраста очередь у нас ликвидирована. Поэтому самые востребованные сейчас группы — ясельного возраста.

Заявления от родителей принимаются в электронном виде?

Запись идет через интернет. В Дубне управлением народного образования разработан административный регламент по услуге приема заявлений и зачисления в дошкольные образовательные учреждения. Хочу отметить, что наш город стал первым в Подмосковье, где стали принимать заявления в таком формате с 2011 года. Все желающие через региональный портал госуслуг подают заявления. На том же портале появляется информация — выдано конкретное направление или перенесено на следующий год. А сами направления выдает наш сотрудник в ГОРУНО. Родители передают документ заведующей конкретного детского сада и регистрируют там своего сына или дочь. Эта система для них очень удобна.

Какова тенденция в Дубне, родители предпочитают отдавать детей уже в ясли или в последнее время все больше выбирают только подготовку к школе?

Дубненские тенденции не изменились за последние годы. Детей обычно отдают в самом начале, в ясельные группы. Исключительно мало тех, кто оставляет их дома — с нянями, бабушками — а потом приводит сразу в подготовительную группу. Думаю, что это неплохо. С ясельного возраста дети хорошо привыкают, социализируются и бывают лучше подготовлены к школе на выходе из сада. В этом году у нас будет 32 ясельные группы, в прошлом — было 26. Потребность есть, и мы ее учитываем — открываем новые группы, а недавно открыли новый детский сад.

Речь идет о детском саде «Созвездие»? Как там обстоят дела?

С его открытием мы запустили 6 новых групп для детей от полутора до шести лет. Сейчас его посещают 137 детей. Набор продолжается в еще две группы. И с 1 сентября 2018 года мы наберем 185 детей. Это именно та мощность, на которую этот детский сад рассчитан.

Решены проблемы тротуаров на подходах и освещения? Когда будет готов к эксплуатации бассейн?

При открытии детсада жестко встал вопрос о доставке детей, поскольку он находится на окраине города. Были организованы автобусные рейсы, как продолжение уже имеющегося маршрута №17. Сейчас стоит проблема автобусного павильона. Дубна вошла в губернаторскую программу по замене всех павильонов. Ждем, что за лето и нам поставят новый, антивандальный, удобный для детей и родителей. По вопросу организации тротуаров обращались несколько раз в администрацию города. Представители муниципалитета ведут переговоры с руководством Особой экономической зоны в этом направлении. Опоры освещения установлены, но пока не работают, поскольку этот участок трассы ОЭЗ не введен в эксплуатацию. Но мы также держим эту проблему на контроле. Если говорить о бассейне, то он заработает ближе к лету. Заключен договор с ПТО ГХ. Сейчас идет подготовка комплекса обеззараживающих средств.

Как развивается ситуация с капитальным ремонтом детского сада «Мечта»? На сколько детей он рассчитан? Эти места действительно необходимы для дубненских детей?

Дубна вошла в областную программу «Образование Подмосковья» в части проведения этих работ. Здание построено в 1939 году, ему почти 80 лет. Что касается проекта, то он практически не изменился. Будут 4 группы для детей от полутора лет, благоустроенная территория с современными детскими игровыми комплексами, озеленением, ограждением. В соответствии с современными требованиями, снаружи здания установят эвакуационную лестницу, камеры, автоматическую пожарную сигнализацию. Понятно, что в течение нескольких месяцев такой объем работ не осилить. Поэтому мы рассчитываем, что он примет детей через год. Мощность — 80 детей.

Много зданий дошкольных учреждений в Дубне требуют ремонта? Что запланировано сделать за это лето?

Сейчас в Дубне 25 дошкольных образовательных учреждения. В этом году 5 зданий ДОУ будут отремонтированы по наукоградской программе. На эти цели выделено около 8 миллионов рублей. В «Семицветике» будут проведены масштабные работы в блоке бассейна — замена инженерных сетей, ремонт чаши бассейна, раздевалок, душевых, кровли и крылец, примыкающих к нему. В «Сказке» предстоит огромная работа — полная замена инженерных коммуникаций в техническом подполье. Оба учреждения будут закрыты на лето, дети распределены по другим садам, поскольку для проведения работ потребуется обесточивать, отключать воду и так далее. Кроме того, в «Дюймовочке» и в «Незабудке» планируется заменить окна на пластиковые, а в «Лучике» — отремонтировать спортзал и коридор с заменых коммуникаций.