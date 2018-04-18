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Специалист: аллергия генетически предопределена
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Специалист: аллергия генетически предопределена 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
И если оба родителя ребенка имеют гиперчувствительность к каким-то аллергенам у ребёнка рано или поздно появятся неприятные симптомы. Такое мнение врача-аллерголога прозвучало в программе «30 минут», посвященной сезонным аллергическим реакциям. По мнению эксперта, если у ребёнка, хотя бы один родитель аллергик, вероятность проявления заболевания не менее 40-а процентов.
Айшат Махарчук, аллерголог-иммунолог Детской областной больницы: — Если симптомы есть их нужно снимать. Терпеть и ждать пока оно само отпадет, отвалится, перерастет, это самонадеянно. Нужно знать, что эта предрасположенность. С возрастом аллергия чаще всего распространяется. То есть количество аллергенов, на которые человек будет реагировать, будет больше. И степень выраженности реакции чаще всего становится сильнее.
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