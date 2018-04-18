Новый детский сад в Реутове планирует принять первых воспитанников в сентябре

Строительство детского сада на улице Гагарина в подмосковном Реутове завершается, в сентябре запланировано его открытие, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов

По данным Реутовского информагентства, глава города проверил ход строительства объекта.

«Проверил ход строительства детского сада на улице Гагарина. Как и договаривались, к июню будем получать заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта. Динамика есть — на всех этажах лежит плитка, санузлы отделаны, пищеблок смонтирован, ведутся работы на внешнем фасаде. Чтобы успеть к июню — дал поручение добавить на объект 30 рабочих. Управление образования уже выдает путевки в него на сентябрь текущего (2018 года — ред.) года», — сказал Каторов.

Он выразил уверенность, что детский сад понравится, как детям, так и взрослым. В новом дошкольном учреждении будет бассейн, просторные группы. Интерьер игровых комнат выполнен в ярких тонах, спальных — в пастельных.

По информации агентства, в этом детском саду планируется открытие ясельных групп, поскольку спрос на данную услугу в городе возрастает с каждым днем.