ЗакС поможет петербурженке вернуть детей, с которыми ее разлучил муж 

Законодательное собрание Петербурга обратилось к Председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять под личный контроль дело петербурженки, которая с прошлого года не может увидеть своих несовершеннолетних детей.
О своей беде представителям ЗакСа рассказала сама Юлия Шик, мать двух мальчиков. В прошлом году ее муж, Андрей Зайцев, увез детей за границу: с тех пор женщина их не видела.
Суд вынес решение о проживании детей с отцом, матери же разрешили общаться с сыновьями только два часа в неделю, в присутствии психолога.
Два ходатайства Юлии о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка отклонили.
«Налицо явное нарушение родительских прав и российского законодательства, отмечает председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. — К сожалению, этот случай — далеко не единичный. Поэтому в нашем обращении мы переходим от частного случая к общему принципу — защите прав материнства и детства. Мы просим Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева взять рассмотрение данной категории дел под личный контроль, обратив внимание судей судов общей юрисдикции на проблему отказов в привлечении к рассмотрению дел уполномоченных по правам ребенка».
Также Макаров направил обращения начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокурору Санкт-Петербурга, а также в Комитет по образованию с просьбой защитить права матери и детей и разобраться с совершенными в отношении них правонарушениями.