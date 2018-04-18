ЗакС поможет петербурженке вернуть детей, с которыми ее разлучил муж

Законодательное собрание Петербурга обратилось к Председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять под личный контроль дело петербурженки, которая с прошлого года не может увидеть своих несовершеннолетних детей.

О своей беде представителям ЗакСа рассказала сама Юлия Шик, мать двух мальчиков. В прошлом году ее муж, Андрей Зайцев , увез детей за границу: с тех пор женщина их не видела.

Суд вынес решение о проживании детей с отцом, матери же разрешили общаться с сыновьями только два часа в неделю, в присутствии психолога.

Два ходатайства Юлии о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка отклонили.

«Налицо явное нарушение родительских прав и российского законодательства, отмечает председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров . — К сожалению, этот случай — далеко не единичный. Поэтому в нашем обращении мы переходим от частного случая к общему принципу — защите прав материнства и детства. Мы просим Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева взять рассмотрение данной категории дел под личный контроль, обратив внимание судей судов общей юрисдикции на проблему отказов в привлечении к рассмотрению дел уполномоченных по правам ребенка».