Трехлетний мальчик отравился клубникой в Санкт‐Петербурге

Женщина купила клубнику у метро «Проспект Большевиков» в Санкт‐Петербурге, надеясь, что порадует своего малыша. Вместо этого ребенок попал в больницу. Об этом написал сайт « Комсомольская правда ‐ Санкт‐Петербург».

Мальчик съел три ягоды клубники и покрылся красными пятнами. По мнению медиков, так детский организм отреагировал на токсины, попавшие в организм малыша, предположительно, с ягод.

Как отметила мать пострадавшего ребенка, у нелегальных торговцев клубникой не оказалось никаких сертификатов. По информации Nation News, женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность уличных торговцев.

В школе № 630 г. Москвы четыре ребенка из дошкольной группы попали в больницу, выпив бензиновый растворитель. Химическая жидкость была в бутылке

из-под воды. В учебном заведении проводится проверка. Сотрудники школы, причастные к ЧП, отстранены от работы.