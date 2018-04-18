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Трехлетний мальчик отравился клубникой в Санкт‐Петербурге
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Трехлетний мальчик отравился клубникой в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Женщина купила клубнику у метро «Проспект Большевиков» в Санкт‐Петербурге, надеясь, что порадует своего малыша. Вместо этого ребенок попал в больницу. Об этом написал сайт «Комсомольская правда ‐ Санкт‐Петербург».
Мальчик съел три ягоды клубники и покрылся красными пятнами. По мнению медиков, так детский организм отреагировал на токсины, попавшие в организм малыша, предположительно, с ягод.
Как отметила мать пострадавшего ребенка, у нелегальных торговцев клубникой не оказалось никаких сертификатов. По информации Nation News, женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность уличных торговцев.
В школе № 630 г. Москвы четыре ребенка из дошкольной группы попали в больницу, выпив бензиновый растворитель. Химическая жидкость была в бутылке
из-под  воды. В учебном заведении проводится проверка. Сотрудники школы, причастные к ЧП, отстранены от работы.
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