Директор «Артека» пригласил детей глав стран мира побывать в лагере

"К нам приехали дети президента (Сирии — ред.). Они были вполне себе обыкновенными детьми в «Артеке». И это очень хороший пример для многих сильных мира сего, что не создавались специальные какие-то отношения, не применялись специальные меры", — сказал Каспржак РИА Новости.

Как отметил директор лагеря, его порадовало заявление Асада, что после поездки в «Артек» его дети лучше узнали Россию.

"Поэтому в современном международном контексте приезд детей лидеров стран в «Артек» может сослужить хорошую службу: может, дети объяснят родителям, что наша страна не так плоха", — уточнил Каспржак.

При этом он пояснил, что специальных приглашений рассылать не собирается. «Дети президентов точно такие же, как дети самых обыкновенных рабочих из этих стран, поэтому никаких специальных приглашений. Я могу дать общее приглашение всем детям мира, и в том числе им. Рекомендую обратить внимание на такую возможность и побывать в „Артеке“, — сказал директор лагеря.

Также он сообщил, что на август в „Артеке“ запланировано проведение международного проекта „Детская модель ООН“. „Такой формат, как „Детская модель ООН“, — один из способов нахождения согласия, чтобы завтра этим детям было комфортно жить в мире“, — подчеркнул Каспржак.

Он добавил, что в прошлом году в „Артеке“ побывали дети из 62 стран мира и в 2018 году ожидается не меньшее количество.