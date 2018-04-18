Алиса Лобанова: Ребенка нужно просто любить

Sobesednik.ru узнал у главы компании TOY.RU Алисы Лобановой, как правильно направить воспитание ребенка.

29 марта прошло закрытие 17-го детского международного фестиваля искусств «Кинотаврик», который впервые состоялся в Москве. Конкурс помог поверить в себя ребятам, оставшимся без попечения родителей и с ограниченными возможностями, которые тоже участвовали в празднике. Известная бизнес-леди, телеведущая, учредитель крупнейшей в России сети по продаже игрушек TOY.RU Алиса Лобанова лично вручила спецпризы.

Президент конкурса, телеведущая Оксана Федорова при поддержке лидера продаж игрушек — компании TOY.RU провела встречу с юными звездочками. Она рассказала о том, что такое успех, как его добиться и быть полезным для окружающих. Ведь сейчас многие стремятся стать звездами только ради пресловутой популярности.

— Родитель может дать верный ориентир ребенку только лишь своим примером. Глупо требовать от чада высоких моральных принципов, если мы сами им не следуем. Начинать надо с себя. Тогда ребенку даже в голову не придет мысль «попасть в телевизор», чтобы быть просто узнаваемым. Так называемые медийные персоны, которые ничем не занимаются, добиваются популярности, чтобы заполнить пустоту в жизни. Другое дело, если ребенок, занимаясь спортом или искусством, мечтает стать лучшим в своем деле. Это уже характер и это надо поощрять!

Алиса Александровна уделила внимание каждому участнику конкурса// Фото: TOY.RU Некоторые родители, у которых не получилось реализовать свои амбиции, пытаются воплотить их в детях.

— Сначала родителям необходимо смириться с тем, что не удалось в жизни, и постараться найти себе дело по душе. Многие взрослые склонны не признавать тот факт, что ребенок — это не их собственность, а отдельная личность со своими желаниями, планами и потребностями. Ребенка нужно любить просто за то, что он родился, а не за то, что он получил грамоту или закончил школу с медалью.

Безусловно, конкурс — это борьба. Но главное — все же не победа, а бесценный опыт на сцене фестиваля «Кинотаврик».

TOY.RU и дальше с удовольствием продолжит радовать юных мечтателей новыми праздниками, встречами с известными людьми и конечно же подарками. Мы знаем, чего хотят дети!