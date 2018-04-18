Под Белгородом на девочку с многоэтажного дома упал кусок бетона

УК в Старом Осколе выплатит компенсацию родителям ребёнка, на которого упал кусок бетон с многоквартирного дома, сообщила пресс-служба Староосколького городского суда.

Инцидент случился в июле 2017 года. Женщина находилась со своей дочерью на улице возле многоэтажного дома. В это время с выступа крыши дома, отколовшись, вниз упал кусок бетона. Он упал на левое плечо девочки. Мать ребёнка обратилась в суд с иском на УК, обслуживающую дом.

Старооскольский городской суд удовлетворил требования истицы и взыскал с управляющей компании 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей штрафа.