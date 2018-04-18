Ещё
Под Белгородом на девочку с многоэтажного дома упал кусок бетона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Белгородом на девочку с многоэтажного дома упал кусок бетона 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
УК в Старом Осколе выплатит компенсацию родителям ребёнка, на которого упал кусок бетон с многоквартирного дома, сообщила пресс-служба Староосколького городского суда.
Инцидент случился в июле 2017 года. Женщина находилась со своей дочерью на улице возле многоэтажного дома. В это время с выступа крыши дома, отколовшись, вниз упал кусок бетона. Он упал на левое плечо девочки. Мать ребёнка обратилась в суд с иском на УК, обслуживающую дом.
Старооскольский городской суд удовлетворил требования истицы и взыскал с управляющей компании 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей штрафа.
АиФ: последние новости
Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон В этом году в Орловской области построят два детских сада В апреле стартует Всероссийский семейный IT-марафон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение