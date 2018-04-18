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Воспитанники детского сада в Войковском познакомились с театральными профессиями
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Воспитанники детского сада в Войковском познакомились с театральными профессиями 

Управа района Войковский 33 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
В дошкольном отделении школы №2099 района Войковский завершилась «Неделя театра». Беседы «Здравствуй, театр» и «Театральные профессии» познакомили детей с различными видами этого искусства и театральными профессиями.
— Игры и упражнения развивали у детей речевое дыхание и правильную артикуляцию, дикцию, учили строить диалоги, развивать воображение и фантазию, воспитывали доброжелательность и коммуникационные навыки, — рассказал один из организаторов.
Театральные представления с использованием теневого, пальчикового, настольного кукольного театра учили ребят действовать фигурками и куклами, показывать при помощи интонации настроение героя, упражняли в умении согласовывать слова и действия. (ео)
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