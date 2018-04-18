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Воспитательница напоила малышей в детском саду «Уайт-спиритом»
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Воспитательница напоила малышей в детском саду «Уайт-спиритом» 

В городе N 29 минут назад
Фото: В городе N
17 апреля в одном из детских садов столицы дети отравились «Уайт-спиритом». Бензиновый растворитель был налит в бутылку из-под воды, поэтому воспитательница не подозревала об опасности, когда поила детей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Москве.
После занятий физкультуройв одном из дошкольных образовательных учреждений Симоновского района уставшие малыши попросили у воспитательницы воды. Та взяла бутылку с жидкостью из зоны для детского питания и дала своим воспитанникам. После употребления жидкости ребята в возрасте четырех-пяти лет почувствовали сильное недомогание. В срочном порядке их госпитализировали в детскую клиническую больницу.
В ходе предварительной проверки выяснилось, что вторая воспитательница принесла «Уайт-спирит» в детский сад накануне, когда в учреждении проводился субботник. По признанию женщины, она собиралась очистить свою одежду от пятен. Воспитательница развела бензиновый растворитель в бутылке из-под воды, а потом оставила ее в зоне питания для детей.
Сейчас жизни и здоровью дошколят ничего не угрожает.
В настоящее время опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик умер после того, как попил «смертельного лимонада» из найденной на улице бутылки.
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