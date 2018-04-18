В Ростовской области за четыре месяца было 18 попыток суицида среди детей

Количество суицидов среди детей и подростков выросло. Основными причинами эксперты назвали пренебрежение родителей и психические расстройства.

— За 2018 год было совершено 6 суицидов, 12 суицидальных попыток пресекли. Основной причиной было отсутствие должного внимания со стороны родителей. Иногда дети начинали считать, что им всё позволено, что приводило к употреблению наркотиков, — рассказал старший инспектор по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ростовской области Антон Филатов

Он привел в пример суицид в феврале. В Пролетарском районе родители одного из подростков уехали на дачу, он пригласил к себе знакомых 15–16 лет, в компании пили алкоголь и употребляли наркотики. Родители забрали ребенка из компании и привезли домой, после этого он покончил жизнь самоубийством.

По словам Филатова, за такое же время в 2017 году было меньше суицидов: 4 совершенных и 10 попыток.

— Иногда суициды пытаются объяснить несчастной любовью или проблемами с родителями. Мы должны понимать, что у детей и подростков, которые заканчивают жизнь самоубийством, в 90% случаях есть психические расстройства, — считает детский психиатр Оксана Мельникова.

Врач-психиатр Ольга Бухановская отметила рост психических расстройств среди подростков:

— На сегодняшний день в бракоразводных семьях у детей с 2–4 лет много расстройств. Начинаются страхи, требующие терапии. Заикания приводят к тому, что юноши и девушки, вырастая, не могут высказывать свои мысли. Омолаживаются депрессивные состояния: их начали устанавливать в 6–7 лет.