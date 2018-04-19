Специализированные изостудии для детей заработали на территории Бабушкинского

Студии изобразительного творчества для детей-инвалидов открылись на базе Первого Московского образовательного комплекса. Об этом сообщил представитель РОО «Много детства» Марат Бабаев.

— Открытие трех групп студии изобразительного творчества для детей, страдающих различными заболеваниями, такими как ДЦП, ОВЗ, дает им возможность почувствовать себя нужными обществу, проявить свои таланты и научиться мыслить художественно, развить фантазию и перенести свое видение на холст. А возможность таких детей заниматься совместно с другими ребятами в одной группе, обеспечит им социализацию в обществе и снизит комплекс неполноценности, тем самым придаст им уверенности в завтрашнем дне, — заявил Бабаев.

Занятия проходят по адресу: Староватутинский проезд, дом 6. Информацию о работе студий можно узнать по телефону 8 (916) 515-05-05. (вт)