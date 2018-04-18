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Александр Дрозденко посетит открытие первого детского хосписа Ленобласти
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Александр Дрозденко посетит открытие первого детского хосписа Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
20 апреля состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район, в программе запланировано посещение первого регионального детского хосписа.
В рамках своего визита глава Ленобласти посетит открытие первого в региона детского хосписа. Учреждение паллиативной помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, возведено на территории прихода храма Архистратига Божия Михаила. В хосписе оборудован бассейн, установлен подъемник для инвалидных колясок, кабинет интенсивной терапии. Прием первых пациентов в детском хосписе планируется в конце апреля 2018 года.
Губернатор также посетит Всеволожский агропромышленный техникум, которому исполняется 95 лет.
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