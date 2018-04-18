Александр Дрозденко посетит открытие первого детского хосписа Ленобласти

20 апреля состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район, в программе запланировано посещение первого регионального детского хосписа.

В рамках своего визита глава Ленобласти посетит открытие первого в региона детского хосписа. Учреждение паллиативной помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, возведено на территории прихода храма Архистратига Божия Михаила. В хосписе оборудован бассейн, установлен подъемник для инвалидных колясок, кабинет интенсивной терапии. Прием первых пациентов в детском хосписе планируется в конце апреля 2018 года.

Губернатор также посетит Всеволожский агропромышленный техникум, которому исполняется 95 лет.