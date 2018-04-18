Конкурсный набор в Московский детский театр эстрады

Московский детский театр эстрады объявляет ежегодный конкурсный набор на новый учебный год. Мамы и папы, бабушки и дедушки, подарите ребенку радость творчества.

В новом учебном году Московский детский театр эстрады приглашает к обучению на четырех основных отделениях: вокальном, хореографическом, театральном и подготовительном. К участию в конкурсном прослушивании приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 4 до 11 лет.

Предварительная регистрация обязательна. Задать все интересующие вопросы, а также зарегистрироваться можно на сайте vstudio.ru.