Алименты пожилым родителям

Я получила по почте исковое заявление из суда. Заявление написано моим отцом, с которым я не общаюсь уже много лет. Мой отец пишет о том, что он является инвалидом 2 группы по общему заболеванию, недавно перенес операцию (по некрэктомии с ампутацией пальцев стопы одной ноги и с ампутацией голени другой ноги), болеет сахарным диабетом 2 типа и атеросклеротическим кардиосклерозом. В исковом заявлении просит взыскать с меня алименты на его содержание, так как ему не хватает денежных средств на покупку инъекций инсулиновых препаратов и других лекарств, на услуги сиделки, на оплату жилищно-коммунальных услуг по квартире. Какие шансы, что суд с меня что-то взыщет, если я официально не работаю, плачу ипотеку, и должна ли я по закону платить алименты на родителя? Я не единственный ребенок в семье, есть еще брат, почему отец не просит деньги у него?

Немногие знают, что правом на алименты обладают не только несовершеннолетние дети, но и нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители. Обязанность по оказанию материальной помощи совершеннолетними детьми своим пожилым родителям закреплена в ст.87 СК РФ . Для взыскания алиментов на содержание родителей должны быть соблюдены определенные условия:

Дети достигли совершеннолетия и являются трудоспособными.

Родители не являются трудоспособными и нуждаются в помощи и заботе.

Обычно нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста: 60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин. Естественно, инвалидность родителя, которая подкрепляется соответствующим медицинским заключением, также указывает на его нетрудоспособность.

Нуждаемость — категория очень подвижная, определяется в каждом конкретном случае исходя из всех жизненных обстоятельств. Для оценки нуждаемости суд рассматривает материальное положение родителя: достаточность пенсии, пособий для удовлетворения жизненных потребностей с учетом состояния здоровья, условий проживания, возраста родителя, количества льгот и субсидий. В большинстве случаев суд сопоставляет размер ежемесячного дохода родителя с величиной прожиточного минимума для пенсионера в соответствующем регионе страны либо в целом по России (если в регионе не был утвержден). В вашей ситуации отец вероятней всего имеет право на получение алиментов, так как, во-первых, является инвалидом 2 группы, во-вторых, исходя из указанной вами информации следует, что получаемой пенсии недостаточно для приобретения им лекарственных препаратов, оплаты жилищно-коммунальных услуг, то есть он нуждается в помощи для поддержания жизнедеятельности.

Кто платит и сколько

Семейный кодекс РФ не предусматривает размер алиментов на содержание родителя в долевом отношении к заработку совершеннолетнего ребенка. Размер алиментов, взыскиваемый с взрослых детей, определяется судом в каждом споре индивидуально в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Чтобы назначить размер алиментов, суд кроме материального положения родителя изучает материальное положение ребенка, а также семейное положение обеих сторон и иные заслуживающие внимание обстоятельства. Получается, что суд учтет, сколько зарабатывает совершеннолетний ребенок, какие несет расходы (в том числе оплата ипотечного кредита), имеются ли собственные иждивенцы (несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг).

Суд всегда интересуется поведением детей до подачи иска в отношении их: есть дети, которые не оказывают денежную помощь, но постоянно находятся вместе с родителем, ухаживают за ним, помогают по хозяйству, другие — также не перечисляют деньги ежемесячно, но ранее приобрели пожилому отцу/матери недвижимость, а третьи — безразлично относятся к родителям и не принимают никакого участия в их жизни. Конечно, суд — не бог, но он вынужден в таких спорах оценивать и правовые, и нравственные аспекты, и выразить свое решение в конкретной цифре алиментов. Вышеуказанную ситуацию, когда родитель имеет тяжелое заболевание и нуждается в обязательном постороннем уходе, суд может признать исключительной и на основании этого взыскать с ребенка два платежа: непосредственно алименты на содержание (питание, одежда, жкх, лекарства), и дополнительные расходы на сиделку и оказание медицинских услуг (операций).

Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей не может быть отменена ввиду отсутствия у детей средств для содержания родителей. Суды сходятся во мнении, что взрослые трудоспособные дети в состоянии заработать средства к существованию, а нетрудоспособные родители — нет, поэтому обязанность содержать родителей носит безусловный характер и не может быть поставлена в зависимость от наличия или отсутствия у детей постоянного дохода. В связи с этим, применительно к рассматриваемой ситуации выполнение вами работы не по трудовому договору не повлияет на исход решения суда, суд примет во внимание сумму ипотечного кредита, которая уже позволит примерно определить фактический заработок в месяц и материальное положение в целом.

Потребовать алименты только от одного из детей является правом родителя. Суд не может вопреки желанию истца (родителя) привлекать к участию в деле других совершеннолетних детей и взыскивать с них алименты. Однако суд вправе при определении размера алиментов учесть, что родитель имеет возможность получить содержание от других совершеннолетних детей. То есть в нашей ситуации наличие сына, безусловно, характеризует семейное положение отца, но последний может по личным мотивам не обращаться за помощью к этому ребенку.

Освобождение от алиментов

Право на получение алиментов с совершеннолетних детей напрямую зависит от надлежащего выполнения родителями своих родительских обязанностей. Совершеннолетний ребенок освобождается от уплаты алиментов в следующих случаях:

Родители лишены родительских прав.

Родители уклонялись от выполнения обязанностей по воспитанию, образованию детей, защите прав и интересов.

И если с первым условием вопросов не возникает, поскольку должно быть решение суда о лишении родительских прав, которое не отменено, родительские права не восстановлены, то со вторым намного сложнее. В чем должно выражаться уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, чтобы было основание для освобождения от уплаты алиментов? На практике доказательствами уклонения могут быть сведения о том, что ранее родитель не выплачивал алименты (имеется задолженность) и был объявлен в розыск службой судебных приставов РФ; привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов (ст.5.35.1 КоАП РФ, 157 УК РФ); ребенок фактически был передан на воспитание бабушке/дедушке или другим родственникам и др.

Не так уж часто можно встретить ситуацию, когда пожилые люди обращаются в суд на своих детей за взысканием алиментов, но такие ситуации показывают, что дети «забывают» о своем долге оказывать материальную помощь родителям. Как говорят сами нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи родители: «С деньгами тебя любят больше, чаще заезжают, а без них…»