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Новый глава Кузбасса: забота о детях должна быть на другом уровне
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Новый глава Кузбасса: забота о детях должна быть на другом уровне 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Временно исполняющий главы Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что заботу о детях в нашей стране необходимо выводить на другой уровень. Чиновник выделил несколько детских проблем, которых регионе предстоит решить, передаёт "РИА Новости".
Губернатор отметил, что трагедия в «Зимней Вишне» должна направить общество на правильно русло, чтобы таких катастроф больше не происходило. Безопасность детей должна быть переосмыслена.
Кроме того, чиновник напомнил, что в Кемеровской области до сих пор остро стоит вопрос с проблемой сиротства. Глава региона отметил, что необходимо не только предоставлять жильё и прочую поддержку одиноким детдомовцам, а также тщательно следить за их воспитанием.
Заглавное фото: Losevsky Pavel / Фотобанк Лори
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