Новый глава Кузбасса: забота о детях должна быть на другом уровне

Временно исполняющий главы Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что заботу о детях в нашей стране необходимо выводить на другой уровень. Чиновник выделил несколько детских проблем, которых регионе предстоит решить, передаёт "РИА Новости"

Губернатор отметил, что трагедия в «Зимней Вишне» должна направить общество на правильно русло, чтобы таких катастроф больше не происходило. Безопасность детей должна быть переосмыслена.

Кроме того, чиновник напомнил, что в Кемеровской области до сих пор остро стоит вопрос с проблемой сиротства. Глава региона отметил, что необходимо не только предоставлять жильё и прочую поддержку одиноким детдомовцам, а также тщательно следить за их воспитанием.

Заглавное фото: Losevsky Pavel / Фотобанк Лори