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Toyota «Автомобиль мечты»: конкурс завершен
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Toyota «Автомобиль мечты»: конкурс завершен 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Конкурс детского рисунка от японского производителя проводился в России в четвертый раз и стал крупнейшим за всю его историю.
Финал художественного конкурса состоялся в Москве 25 марта в интерактивном городе профессий «КидБург». Дети, участвовавшие в конкурсе, посетили церемонию награждения вместе с родителями, получив возможность познакомиться с миром профессий вплотную.
В текущем году конкурс был анонсирован при участии Министерство образования и науки Российской Федерации, благодаря чему участие в нем смогли принять дети из самых отдаленных регионов страны.
Суммарно на конкурс было прислано 21 000 работ со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока. По сравнению с прошлым годом, в 2018-м количество участников конкурса увеличилось в три раза.
«В этом году о нашем конкурсе узнали дети от Калининграда до Владивостока, это значимое событие, ведь в России очень много талантливых ребят. Идеи детей чрезвычайно важны для нас, возможно, один из них однажды станет дизайнером или инженером Тойота», — отметил президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.
«Спасибо Toyota за этот конкурс и помощь в развитии творческого и креативного потенциала у детей. Работы победителей действительно высокого уровня. Мои дети тоже участвовали и признали, что им есть куда расти», — прокомментировала завершение конкурса шестикратная чемпионка финала Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.
По материалам: www.kolesa.ru
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