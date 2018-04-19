Toyota «Автомобиль мечты»: конкурс завершен

Конкурс детского рисунка от японского производителя проводился в России в четвертый раз и стал крупнейшим за всю его историю.

Финал художественного конкурса состоялся в Москве 25 марта в интерактивном городе профессий «КидБург». Дети, участвовавшие в конкурсе, посетили церемонию награждения вместе с родителями, получив возможность познакомиться с миром профессий вплотную.

В текущем году конкурс был анонсирован при участии Министерство образования и науки Российской Федерации , благодаря чему участие в нем смогли принять дети из самых отдаленных регионов страны.

Суммарно на конкурс было прислано 21 000 работ со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока. По сравнению с прошлым годом, в 2018-м количество участников конкурса увеличилось в три раза.

«В этом году о нашем конкурсе узнали дети от Калининграда до Владивостока, это значимое событие, ведь в России очень много талантливых ребят. Идеи детей чрезвычайно важны для нас, возможно, один из них однажды станет дизайнером или инженером Тойота», — отметил президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

«Спасибо Toyota за этот конкурс и помощь в развитии творческого и креативного потенциала у детей. Работы победителей действительно высокого уровня. Мои дети тоже участвовали и признали, что им есть куда расти», — прокомментировала завершение конкурса шестикратная чемпионка финала Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева

По материалам: www.kolesa.ru