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Гала‑концерт фестиваля детского и юношеского творчества пройдет в Москве 19 апреля
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Гала‑концерт фестиваля детского и юношеского творчества пройдет в Москве 19 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Воробьевых горах в Москве 19 апреля состоится гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «1+1», на котором выступят инклюзивные творческие коллективы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.
«В четверг, 19 апреля 2018 года, в Московском Дворце пионеров пройдут финальные мероприятия фестиваля детского и юношеского творчества «1+1», направленного на развитие творческого потенциала детей и молодежи с разными образовательными потребностями, а также социальную адаптацию детей с особенностями в развитии», — отмечается в материале.
В рамках финального концерта московские школьники и студенты колледжей с ограниченными возможностями здоровья выйдут на сцену в составах инклюзивных творческих коллективов, объединяющих детей разных образовательных потребностей и разных возрастов.
Модератором фестиваля выступает городской психолого-педагогический центр. В нынешнем учебном году в фестивале приняли участие ребята в возрасте от трех до 20 лет из 133 образовательных организаций Москвы. Общее количество участников составило более 4,5 тысяч человек, из них более 1,5 тысяч имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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