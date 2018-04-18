Гала‑концерт фестиваля детского и юношеского творчества пройдет в Москве 19 апреля

На Воробьевых горах в Москве 19 апреля состоится гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «1+1», на котором выступят инклюзивные творческие коллективы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

«В четверг, 19 апреля 2018 года, в Московском Дворце пионеров пройдут финальные мероприятия фестиваля детского и юношеского творчества «1+1», направленного на развитие творческого потенциала детей и молодежи с разными образовательными потребностями, а также социальную адаптацию детей с особенностями в развитии», — отмечается в материале.

В рамках финального концерта московские школьники и студенты колледжей с ограниченными возможностями здоровья выйдут на сцену в составах инклюзивных творческих коллективов, объединяющих детей разных образовательных потребностей и разных возрастов.

Модератором фестиваля выступает городской психолого-педагогический центр. В нынешнем учебном году в фестивале приняли участие ребята в возрасте от трех до 20 лет из 133 образовательных организаций Москвы. Общее количество участников составило более 4,5 тысяч человек, из них более 1,5 тысяч имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.