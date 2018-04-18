Источник: нападение в школе Башкирии произошло в классе детей с задержкой развития 

УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Нападение на учеников школы в Стерлитамаке произошло в классе, где учились дети с задержкой психического развития, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах Башкирии.
"Школьник, предварительно, причинил телесные повреждения учительнице и однокласснице — не сильные, потом себе травмы нанес. Еще одна девочка пыталась выбраться из окна, у нее ушибы. С собой нападавший принес бензин, но он быстро прогорел, пожара не было как такового", — сказал собеседник агентства.
"Инцидент произошел в классе, где учились дети с задержкой психического развития", — добавил источник.
Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что ученик напал на школу в городе Стерлитамак и поджог класс. Официально информацию в СК и МВД пока не подтверждают. При этом в минздраве Башкирии ранее ТАСС сказали, что после инцидента госпитализированы четыре человека, в том числе трое детей. Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия, сообщил его пресс-секретарь.