Источник: нападение в школе Башкирии произошло в классе детей с задержкой развития

УФА, 18 апреля. / ТАСС /. Нападение на учеников школы в Стерлитамаке произошло в классе, где учились дети с задержкой психического развития, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах Башкирии.

"Школьник, предварительно, причинил телесные повреждения учительнице и однокласснице — не сильные, потом себе травмы нанес. Еще одна девочка пыталась выбраться из окна, у нее ушибы. С собой нападавший принес бензин, но он быстро прогорел, пожара не было как такового", — сказал собеседник агентства.

"Инцидент произошел в классе, где учились дети с задержкой психического развития", — добавил источник.