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Психолог из Сокола принял участие в конкурсе «Лучший специалист по работе с семьей — 2018»
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Психолог из Сокола принял участие в конкурсе «Лучший специалист по работе с семьей — 2018» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Психолог центра социальной помощи семье и детям «Сокол» Игорь Кабанов стал участником окружного этапа конкурса «Лучший специалист по работе с семьей — 2018». Мероприятие прошло 16 апреля в ЦСПСиД на территории Хорошевского района.
— В рамках конкурсного регламента Игорь презентовал современную технологию работы с семьей и несовершеннолетними детьми — «Тренинг детско-родительского взаимодействия — Золотой стандарт», — поделился представитель центра на Соколе. — Презентация имела большой успех и была отмечена членами жюри, как эффективная технология практической работы, требующая дальнейшего развития и практического применения.
Кабанов по итогам конкурса был награжден дипломом участника. (ео)
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