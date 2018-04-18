Психолог из Сокола принял участие в конкурсе «Лучший специалист по работе с семьей — 2018»

Психолог центра социальной помощи семье и детям «Сокол» Игорь Кабанов стал участником окружного этапа конкурса «Лучший специалист по работе с семьей — 2018». Мероприятие прошло 16 апреля в ЦСПСиД на территории Хорошевского района.

— В рамках конкурсного регламента Игорь презентовал современную технологию работы с семьей и несовершеннолетними детьми — «Тренинг детско-родительского взаимодействия — Золотой стандарт», — поделился представитель центра на Соколе. — Презентация имела большой успех и была отмечена членами жюри, как эффективная технология практической работы, требующая дальнейшего развития и практического применения.

Кабанов по итогам конкурса был награжден дипломом участника. (ео)