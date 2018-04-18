В Евпатории курортный сезон откроют детским карнавалом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В Евпатории летний курортный сезон откроется 1 июня масштабным детским карнавалом. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава евпаторийской администрации Андрей Филонов

По его словам, организаторы проекта планируют в будущем проводить такой детский праздник ежегодно.

"Это будет большой детский праздник с карнавальным костюмированным шествием. Причем формируют колонны сами родители с детьми… Условно говоря, будет парад колясок цветных, парад велосипедов. Мне нравится колонна «Усатый нянь», в которой папа может пройти с ребенком, сидящим на шее, или просто рядом, но у него обязательно должны быть усы", — рассказал Филонов.

Глава городской администрации проинформировал, что скоро организаторы мероприятия проведут его презентацию наряду с открытием сайта карнавала, куда все желающие смогут прислать свои предложения по проведению мероприятия.

Со своей стороны глава городского совета Евпатории Олеся Харитоненко напомнила, что таким образом в 2018 году открытие курортного сезона в городе пройдет 1 июня, в Международный день защиты детей, а не 1 мая, как на протяжении предыдущих лет.

"Первого мая просто будет демонстрация, где все евпаторийцы, трудовые коллективы будут идти по улицам города. Открытие курортного сезона был решено провести 1 июня. Мы позиционируем себя как и. о. всероссийской детской здравницы, и было бы правильно открыть сезон в день защиты детей", — пояснила она.