В ЕР попросили Минтранс обосновать запрет на детские коляски в метро

Минтранс РФ разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ. Проект, в частности, предполагает запрет на перевозку в метро детей в детских колясках. Сейчас пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что обратится в Министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу.

"Мною было направлено официальное обращение на имя министра транспорта России Максима Соколова с просьбой обосновать введение запрета на перевозку детей в детских колясках в метро. Возникает ощущение, что авторы нововведения никогда не ездили с маленьким ребенком в метро и не понимают всех трудностей, с которыми сталкиваются в основном мамы. Введение запрета создаст дополнительные сложности для всех родителей и никак не повысит безопасность пассажиров", — цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.

По ее словам, в адрес партпроекта поступают обращения от жителей с возмущением о введении подобного запрета. По ее мнению, ребенок, находящийся в коляске в вагоне метро, на платформе или переходах, «наоборот, защищен от посторонних людей».

"Нам важно понять мотивы Минтранса РФ о введении данного запрета. Везде создаются условия для маломобильных групп граждан, а в данном случае складывается ощущение, что Минтранс РФ хочет себя этим запретом обезопасить. Вводя подобные запреты, нужно создавать условия для людей. Возьмите на работу дополнительно сотрудников, и пусть они сопровождают мам с колясками. Мы надеемся, что коллеги из депутатского корпуса поддержат инициативу партпроекта «Крепкая семья» об исключении данного пункта из проекта приказа об утверждении правил пользования метрополитеном", — добавила координатор партпроекта.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ после публичных обсуждений может скорректировать документ, запрещающий перевозку в метрополитене детей в колясках.